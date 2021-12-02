Путин поручил обеспечить повышение зарплат инспекторов Ростехнадзора

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Владимир Путин поручил обеспечить повышение заработных плат инспекторов Ростехнадзора до уровня, который был бы не ниже среднего денежного содержания администрации шахт. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания по угольной отрасли.
Путин подчеркнул, что уровень зарплаты работников горного надзора и надзора за промышленной безопасностью на опасных производствах не соответствует ответственности, которую они несут за достойное исполнение своих рабочих обязанностей.
"Поэтому прошу предусмотреть и принять соответствующие решения, обеспечивающие денежное и иное обеспечение государственных инспекторов не ниже среднего денежного содержания администрации шахт", – заявил Путин.
Президент поручил правительству представить инициативы на этот счет, а его администрации в соответствии с этим обсуждением вместе с заинтересованными ведомствами подготовить проект поручений.
Ранее Владимир Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда РФ Антона Котякова о системе оплаты труда горняков. Президент попросил министра прокомментировать схему оплаты труда "70 на 30", при которой работнику достается лишь 30% прибыли.
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