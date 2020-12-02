Путин выразил надежду на политическую зрелость белорусов в диалоге с властью

14:10
Фото: AP Photo
Владимир Путин выразил надежду на то, что народу Белоруссии хватит политической зрелости для диалога с властью. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне", – заявил президент РФ на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По словам Путина, в этой связи может сыграть свою роль политический опыт президента Белоруссии.
Российский лидер отметил, что народы должны сами решать внутренние вопросы. Негативными примерами Путин назвал "арабскую весну" и другие революции.
Ранее президент РФ заявил, что попытки вмешательства извне во внутренние дела разных государств недопустимы. Даже в тех случаях, когда те или иные страны руководствуются благими намерениями, исход может быть негативным, подчеркнул Путин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: