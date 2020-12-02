Путин выразил надежду на политическую зрелость белорусов в диалоге с властью

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Владимир Путин выразил надежду на то, что народу Белоруссии хватит политической зрелости для диалога с властью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне", – заявил президент РФ на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Путина, в этой связи может сыграть свою роль политический опыт президента Белоруссии.

Российский лидер отметил, что народы должны сами решать внутренние вопросы. Негативными примерами Путин назвал "арабскую весну" и другие революции.

Ранее президент РФ заявил, что попытки вмешательства извне во внутренние дела разных государств недопустимы. Даже в тех случаях, когда те или иные страны руководствуются благими намерениями, исход может быть негативным, подчеркнул Путин.

