Симоньян рассказала о встрече Флинна с Путиным

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, российский лидер не знал, кто это.

Симоньян пояснила, что Флинн сидел около Путина на мероприятии, как и она сама. Флинн ничего не обсуждал с главой государства, поскольку шло множество громких видео, из-за которых разговор был невозможен. "Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала:

– С Вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США.

– Военной разведки? Серьезно? – удивился Путин", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Затем президент поздоровался со всеми за руку, как обычно, посмотрел программу, выступил с речью и ушел. "Вот и вся история", – заключила главред RT. Затем она выложила фото Путина и Флинна, сидящих рядом за праздничным столом.

Ранее Флинн признал вину по "российскому делу". Его обвинили в даче ложных показаний ФБР касательно его встреч с российскими официальными лицами. Сообщалось также, что экс-советник президента США обсуждал в декабре 2016 года контакты с российскими официальными лицами с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.