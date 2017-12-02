Экс-советник президента США Майкл Флинн обсуждал звонки послу РФ с зятем Трампа

2 декабря, 10:30
Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Harrer
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал в декабре 2016 года контакты с российскими официальными лицами с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Тот сказал Флинну связаться с российскими представителями насчет обсуждения в Совбезе ООН резолюции по Израилю. Вероятно, имеется в виду требование к еврейскому государству остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, сообщает телекомпания NBC. Резолюцию приняли 23 декабря, поддержали ее 14 стран, в том числе Россия.
Ранее Флинн признал свою вину по "российскому делу" и заявил, что будет сотрудничать с властями. Его обвинили в даче ложных показаний ФБР касательно его встреч с российскими официальными лицами.
Согласно обвинительному заключению, экс-помощник президента солгал о том, что в беседе с Кисляком не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции. Он также сказал, что он не припоминает слова Кисляка о согласии российской стороны не давать незамедлительного ответа.
Приговор ему могут вынести примерно через три месяца. Флинну грозит лишение свободы на срок до шести месяцев и штраф до 9,5 тысячи долларов.
Кроме "российских обвинений" речь шла и о "турецком следе", сообщает РИА Новости. В частности, экс-советник президента при подаче документов о сотрудничестве его компании с Анкарой предоставлял недостоверные данные. Флинн заявил, что Дональд Трамп, являясь кандидатом в президенты, "сказал ему установить контакт с русскими". Бывший советник добавил, что принимает ответственность за неправомерные действия по "российскому делу". Адвокат Белого дома Тай Кобб подчеркнул, что признание вины Флинном и обвинения против него касаются только его самого.
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