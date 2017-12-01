Майкла Флинна обвинили в даче ложных показаний по "российскому делу"

Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Harrer

Спецпрокурор Роберт Мюллер официально обвинил бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что он дал ФБР ложные показания по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

"Майкл Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию", − говорится в документе, подписанном Мюллером.

Ранее сообщалось, что по информации американских СМИ, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн либо уже начал сотрудничество со спецпрокурором США по вопросу "российского вмешательства" Робертом Мюллером, либо только планирует. Майкл Флинн расторг договор об обмене информации с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщала газета The New York Times, раньше между командами юристов Флинна и Трампа существовал договор об обмене информацией.