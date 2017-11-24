Флин мог заключить сделку с прокурором США по "вмешательству РФ" – СМИ

24 ноября, 06:43
Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Harrer
СМИ узнали, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн либо уже начал сотрудничество со спецпрокурором США по вопросу «российского вмешательства» Робертом Мюллером, либо только планирует. Майкл Флинн расторг договор об обмене информации с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The New York Times, раньше между командами юристов Флинна и Трампа существовал договор об обмене информацией. Однако на днях адвокаты бывшего советника сообщили юристам американского президента, что тот больше не может с ним обсуждать расследование Мюллера.
По данным издания, этот факт указывает на то, что Флинн разорвал договоренности с Трампом и либо уже сотрудничает со спецпрокурором, либо только планирует заключить сделку с ним.
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