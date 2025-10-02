Форма поиска по сайту

02 октября, 21:27

Владимир Путин назвал ЕС мощным, но затухающим центром

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Европейский союз является мощным, но затухающим цивилизационным центром. Об этом Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это очень мощное объединение с большим, огромным потенциалом. Это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр", – сказал глава государства.

Путин добавил, что Европа, которую все так любили, исчезает, так как уходит ценностный базис.

"Дело в том, что эти фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают – вот в чем все дело. Размыв такой происходит изнутри, неконтролируемая миграция разъедает изнутри", – отметил президент РФ.

Также в рамках своего выступления Путин призвал оппонентов не провоцировать Россию, так как это всегда заканчивалось плохо для провокаторов. Он пояснил, что в настоящее время в РФ внимательно следят за набирающей силой милитаризации Европы. Она сама себя запугивает "высосанными из пальца" угрозами со стороны РФ, указал Путин, напомнив об опасности самовнушения.

