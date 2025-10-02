Путин заявил об отсутствии массовой и принудительной мобилизации в РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В России нет массовой и принудительной мобилизации. Об этом заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, РФ хватает личного состава в зоне спецоперации.

"<…> У нас ребята-то приходят сами, записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы, а мы не проводим массовой принудительной мобилизации... Элита (на Украине. – Прим. ред.) не воюет, они только посылают на убой своих граждан и все", – отметил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что потери ВС РФ кратно меньше, чем у ВСУ.

"За сентябрь потери (ВСУ. – Прим. ред.) – где-то 44,7 тысячи человек, из них почти половина – безвозвратные", – сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил, что бойцы российской армии идут вперед практически по всей линии фронта. По словам главы государства, ВС РФ – это самая боеспособная армия по выучке личного состава, техническим возможностям и другим важным факторам.

