Путин поздравил россиян с Днем среднего профессионального образования

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил граждан с Днем среднего профессионального образования, который впервые отмечается в России на государственном уровне. Поздравление президента размещено на сайте Кремля.

"Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне", – говорится в телеграмме.

Путин отметил, что престиж среднего профессионального образования в России растет. По его словам, работники предприятий внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, победу в Великой Отечественной войне и восстановление страны.

25 июля Путин подписал указ об учреждении Дня среднего профессионального образования. В документе говорится, что праздник учреждается для развития и популяризации среднего профессионального образования.

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