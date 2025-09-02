Путин пригласил премьер-министра Пакистана посетить Россию в ноябре

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Россию в ноябре для участия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отметил российский лидер, мероприятие также предполагает присутствие руководителей правительств.

"Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве", – сказал Путин во время встречи с Шарифом.

Премьер Пакистана, в свою очередь, поблагодарил за приглашение и выразил желание посетить страну с визитом.

"Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", – отметил он.

Вместе с тем в рамках встречи с главой РФ Шариф призвал к укреплению двусторонних отношений между государствами. Пакистанский премьер также подчеркнул, что этому во многом способствует личная заинтересованность и приверженность Путина.

Ранее президент России отметил, что ШОС способствует созданию справедливого многополярного мира на основе международного права и роли ООН. В частности, организация разработала солидную договорно-правовую базу и отладила механизмы, способствующие плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей.

По мнению Путина, привлекательность ШОС заключается в философии созидания, открытости, уважении к национальным особенностям и ненаправленности против третьих стран.