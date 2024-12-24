РФ и Пакистан свяжет прямое железнодорожное сообщение

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В 2025 году между Россией и Пакистаном будет налажено прямое железнодорожное сообщение. Об этом заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

"Мы сохранили это как цель для нас, чтобы на самом деле это воплотить", – приводит его слова ТАСС.

Легари уточнил, что согласно планам, первый грузовой поезд отправится из РФ в Пакистан к концу марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между Москвой, Тегераном и Баку о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север – Юг.

Президент России Владимир Путин отметил, что взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном.