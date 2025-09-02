Путин: Россия долго терпела украинские удары по энергоинфраструктуре

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В России долго терпели украинские удары по энергетической инфраструктуре страны, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

"Не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели <…> После этого начали отвечать", – отметил российский лидер, подчеркнув серьезность ответов.

При этом, добавил президент, Россия готова рассмотреть сотрудничество с Соединенными Штатами и Украиной в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Американская сторона уже косвенно поднимала данный вопрос, добавил Путин.

Он напомнил, что единственной целью России на Украине является защита собственных интересов. Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией, историей страны и традициями.

"И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", – заключил Путин.

Украина неоднократно атаковала в том числе и территорию ЗАЭС. Недавно ВСУ обстреляли из артиллерии промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография электростанции. В результате обстрела в зданиях были выбиты окна, однако станция продолжила работу в обычном режиме.

До этого в результате обстрела территории ЗАЭС произошло возгорание. Кроме того, были обнаружены гражданский легковой автомобиль, который не имел отношения к работе станции, и погибший человек. Представители станции отметили, что одна из пожарных машин МЧС была атакована при помощи вражеского БПЛА.

