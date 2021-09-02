Песков оценил вероятность новых санкций Вашингтона против РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о постоянно существующей вероятности введения новых санкций против России со стороны Вашингтона. Москва считает такую позицию неконструктивной, сказал он в ходе Восточного экономического форума.

"Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствуют всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной", – приводит ТАСС слова Пескова.

Восточный экономический форум проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокации США, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального, говорят о нежелании Вашингтона признавать реальность. Оказывать давление на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным.

