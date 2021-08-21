Захарова заявила, что Россия ответит на новые санкции США жестко и адекватно

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Мария Захарова заявила, что провокации США, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального, говорят о нежелании Вашингтона признавать реальность. Оказывать давление на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным, говорится в распространенном 21 августа комментарии официального представителя МИД РФ.
"Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток – 2". Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", – сказано в сообщении.
Захарова также подчеркнула, что Москва воспринимает введение новых санкций Соединенных Штатов в связи с "Северным потоком – 2" и "делом Навального" как отсутствие политической воли Вашингтона на выстраивание партнерских отношений с Россией.
"Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе", – утверждается в комментарии.
По словам дипломата, данный пакет санкций идет вразрез с договоренностями, которых достигли лидеры двух стран на июньском саммите в Женеве.
"Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями", – добавила она.
Официальный представитель МИД также выразила надежду на то, что в США начнут преобладать рациональные соображения и осознание контрпродуктивности создания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, не дающей шанса на позитивную перспективу.
Ранее Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции против российских энергетических проектов, в частности "Северного потока – 2". Уточняется, что принимать решения о введении санкций будет министр финансов при условии проведения консультаций с Госсекретарем США.
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