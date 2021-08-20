В СФ прокомментировали указ Байдена о возможных санкциях против энергопроектов РФ

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Возможные санкции против российских энергетических проектов, указ о которых ранее подписал президент США Джо Байден, не повлияют на Россию. Такое мнение в беседе с RT озвучил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Ну ввел он эти санкции. Я не знаю, о каких проектах он говорит. Россия как работала, проектировала свои энергообъекты, какие-то энергопроекты, так это и будет делать. <...> Это стандартный американский прием, который давно уже не работает в отношении России так, как они на это рассчитывали", – сказал сенатор.

Он также предположил, что своим указом американский лидер пытается отвлечь мировое сообщество от тех проблем, которые возникли у США в Афганистане.

Ранее Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции против российских энергетических проектов, в частности "Северного потока – 2". В письме к конгрессу США он отметил, что деятельность правительства РФ создает угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Принимать решения о введении санкций будет министр финансов страны при условии проведения консультаций с Госсекретарем США.

