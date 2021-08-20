В СФ прокомментировали указ Байдена о возможных санкциях против энергопроектов РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Возможные санкции против российских энергетических проектов, указ о которых ранее подписал президент США Джо Байден, не повлияют на Россию. Такое мнение в беседе с RT озвучил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Ну ввел он эти санкции. Я не знаю, о каких проектах он говорит. Россия как работала, проектировала свои энергообъекты, какие-то энергопроекты, так это и будет делать. <...> Это стандартный американский прием, который давно уже не работает в отношении России так, как они на это рассчитывали", – сказал сенатор.
Он также предположил, что своим указом американский лидер пытается отвлечь мировое сообщество от тех проблем, которые возникли у США в Афганистане.
Ранее Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции против российских энергетических проектов, в частности "Северного потока – 2". В письме к конгрессу США он отметил, что деятельность правительства РФ создает угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.
Принимать решения о введении санкций будет министр финансов страны при условии проведения консультаций с Госсекретарем США.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: