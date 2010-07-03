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18:51

Медведев поразился 1-м классом "М" в школе в Татарстане

власть образование общество

18:51

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Фото: government.ru

Дмитрий Медведев удивился, что в одну из новых школ в Татарстане набрали 11 первых классов.

"Я начал придумывать название – это 1-й "М" получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, "Б", "В", "Г". Но вот "М" или "Л" – это интересно", – приведены слова премьер-министра в стенограмме на сайте кабмина.

Так Медведев отреагировал на доклад главы Татарстана Рустама Минниханова. Тот рассказал, что в рамках национального проекта "Образование" в республике был построен многопрофильный лицей развития. В учебное заведение приняли 317 первоклассников.

Премьер также поинтересовался, какова средняя наполняемость первых классов в России. Участники совещания ответили – от 26 до 30 человек.

В понедельник, 2 сентября, в России начался новый учебный год. В первый раз в первый класс по всей стране пошли около двух миллионов детей. Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад. А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

Рекорд по количеству первоклассников принадлежит краснодарской школе, расположенной на улице Героя Аверкиева. Там в 2019 году было образовано 24 первых класса, из-за большого числа учеников пришлось провести в День знаний четыре праздничных линейки.

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власть образование общество

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