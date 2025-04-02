Особый порядок срочной службы предусмотрят для выпускников колледжей

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Владимир Путин поручил предоставить выпускникам колледжей возможность особого порядка прохождения срочной военной службы. Он дал поручение по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, список опубликован на сайте Кремля.

Порядок должен предусматривать сохранение, развитие профессиональных компетенций выпускников, обеспечение связи с работодателем. При необходимости для этого нужно предусмотреть изменения в законодательстве, указано в документе.

Соответствующие предложения до 1 июля 2026 года должны внести правительство совместно с Минобороны РФ и Общероссийским народным фронтом. Путин ждет предварительный доклад к 1 сентября 2025 года.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года. Принять его рекомендовал комитет ГД по обороне.

Согласно законопроекту, решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в установленный срок, должно быть реализовано в последующие периоды в течение года.