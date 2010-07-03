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13:56

Госдума одобрила законопроект о налоговых льготах для многодетных семей

власть общество

13:56

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 апреля.

Согласно законопроекту, от налога на имущество будет освобождено по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка.

"Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что граждане, воспитывающие трех и более детей, смогут рассчитывать на вычет "шести соток". Документ также запрещает повышение налога для таких категорий граждан на более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом рост кадастровой стоимости учитываться не будет.

Ставка земельного налога в размере 0,3% будет распространяться на земельные участки, которые не используются в предпринимательской деятельности. Володин добавил, что новые льготы будут применены к налогам за 2018 год.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшие шесть лет налоги корректироваться не будут. Правительство введет мораторий на изменения.

Он добавил, что сейчас завершается подготовка законопроекта о включении в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Медведев подчеркнул, что это не приведет к усилению фискальной нагрузки.

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власть общество

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