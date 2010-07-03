В России предложили запретить изымать детей из малообеспеченных семей

Фото: depositphotos/jamesgroup

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить отбирать детей у родителей, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Соответствующее обращение Волынец направила премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В беседе с RT она отметила, что малоимущие семьи часто оказываются в трудной жизненной ситуации, из-за чего не могут заплатить за коммунальные услуги. Задолженность является причиной отключения воды, газа или электричества, а это становится поводом для изъятия детей из семьи.

Волынец выразила мнение, что единственной причиной, по которой ребенка можно забрать из семьи, являются случаи, когда дальнейшее нахождение с родителями представляет угрозу жизни и здоровью детей.

Она отметила, что на сегодняшний день государство в зависимости от региона тратит до двух миллионов рублей в год на содержание каждого отобранного у малоимущих родителей ребенка.

Ранее Волынец призвала ввести в России уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем. Она напомнила, что суд решает, с кем после развода супругов останутся общие дети. Однако, по словам Волынец, второй родитель нередко пытается удержать ребенка у себя. Это она предложила считать похищением.