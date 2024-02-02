Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 16:32

Политика

Путин назвал украинских неонацистов подонками

Фото: kremlin.ru

России известно, что творили украинские неонацисты в Харьковской области после отхода оттуда российских подразделений, заявил Владимир Путин, назвав их подонками.

Он отметил, что если бы не был уверен и не знал, что люди по всей стране, и в Крыму в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, то никогда бы этого не делал. Президент также признал, что ему больно говорить о том, что творилось.

"Мы же знаем, что там творилось, что творили подонки. Ну только неонацисты могут так поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело. И если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди", – заключил Путин.

Ранее Путин отметил, что сложившаяся вокруг спецоперации ситуация, вынудившая РФ защищать свои интересы, говорит об устоявшемся фундаменте воспитания у граждан. На фоне СВО поднялась "историческая Россия", указал он.

Экскурсии для военнослужащих СВО устроили на выставке-форуме "Россия"

Читайте также

властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика