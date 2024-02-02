Путин назвал украинских неонацистов подонками

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России известно, что творили украинские неонацисты в Харьковской области после отхода оттуда российских подразделений, заявил Владимир Путин, назвав их подонками.

Он отметил, что если бы не был уверен и не знал, что люди по всей стране, и в Крыму в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, то никогда бы этого не делал. Президент также признал, что ему больно говорить о том, что творилось.

"Мы же знаем, что там творилось, что творили подонки. Ну только неонацисты могут так поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело. И если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди", – заключил Путин.

Ранее Путин отметил, что сложившаяся вокруг спецоперации ситуация, вынудившая РФ защищать свои интересы, говорит об устоявшемся фундаменте воспитания у граждан. На фоне СВО поднялась "историческая Россия", указал он.



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