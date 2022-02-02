Путин назвал развитие и укрепление русского мира одной из миссий граждан

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Миссия граждан заключается в развитии и укреплении русского мира, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным: он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали", – отметил президент страны.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что реализация планов может принести россиянам в 2022 году оптимизм и счастье.

По словам главы государства, в настоящее время властям необходимо заниматься проблемами пенсионеров и повышением уровня жизни россиян.

