Путин вручил высшие госнаграды в Кремле

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Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся деятелям страны. Церемония состоялась в Кремле, сообщается на сайте президента России.

Российский лидер наградил более 20 россиян, которые добились заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и других областях.

Государственную награду получил ученый, физик-ядерщик Евгений Великов. Высокие награды также вручили председателю правления компании "Газпром" Алексею Миллеру и президенту компании "Транснефть" Николаю Токареву.

Высшую степень ордена "За заслуги перед Отечеством" вручили журналисту Виталию Игнатенко. Звезду Героя РФ получил летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов.

"Потомственный летчик-испытатель. Он, рискуя жизнью, сумел увести от жилых домов загоревшийся истребитель", – говорится в сообщении.

Звание Героя Труда РФ получили шесть человек. В их числе – главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов, почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" Евгений Велихов, гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и замгендиректора компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Ордена Пирогова, которые вручаются за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, получили руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин стал лауреатом премии "Хранитель памяти" Российского еврейского конгресса. Церемония вручения прошла 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста, в театре "Геликон-опера".

