Выходом из ДРСМД США сделали мишенью Европу – Володин

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, США своим выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) сделали мишенью Европу и поставили под угрозу безопасность в мире.

"Не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудив это в европейских парламентах, Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", – приводит слова Володина ТАСС.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что односторонний выход США из ДРСМД приведет к серьезным последствиям, передает РИА Новости.

"Односторонний выход США из ДРСМД может привести к целому ряду серьезных последствий, Китай намерен с особым вниманием следить за развитием событий", – говорится в заявлении Гэн Шуан.

Глава Госдепа Майкл Помпео ранее заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин накануне заявил, что выход США из договора вызывает сожаление, однако страна стала нарушать его условия задолго до выхода. Он отметил, что Россия всегда готова к конструктивному диалогу с США по поводу ракет малой и средней дальности, но на это должно быть обращено внимание всех стран мира.

В начале декабря 2018 года Помпео поставил ультиматум, предоставив Москве 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД.

Президент России, в свою очередь, отметил стабилизирующую роль ДРСМД в мире и заверил, что Москва не нарушала договор.

Впоследствии заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала условие сохранения ДРСМД. По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Россия уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729.

Договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Страны договорились уничтожить и прекратить производство ракет средней и меньшей дальности.