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18:49

В Госдуме оценили решение США выйти из ДРСМД

политика

18:49

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Фото: портал Москва 24

В Госдуме прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа по поводу приостановления выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что выход США из договора вызывает сожаление, однако страна стала нарушать его условия задолго до выхода.

Швыткин обратил внимание, что Россия всегда готова к конструктивному диалогу с США по поводу ракет малой и средней дальности, но на это должно быть обращено внимание всех стран мира.

"Решение США грозит эскалацией напряженности, возможной гонкой вооружения. И это опасность в отношении тех стран, где расположены соответствующие виды вооружения США, прежде всего стран Европы. Они, видимо, до конца еще не осознают ответственность за свои народы, которая ложится на их плечи", – сказал депутат в разговоре с RT.

Ранее США объявили о приостановке выполнения своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Договор подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и прекратить производство ракет средней и меньшей дальности.

политика

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