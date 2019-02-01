В Госдуме оценили решение США выйти из ДРСМД

В Госдуме прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа по поводу приостановления выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что выход США из договора вызывает сожаление, однако страна стала нарушать его условия задолго до выхода.
Швыткин обратил внимание, что Россия всегда готова к конструктивному диалогу с США по поводу ракет малой и средней дальности, но на это должно быть обращено внимание всех стран мира.
"Решение США грозит эскалацией напряженности, возможной гонкой вооружения. И это опасность в отношении тех стран, где расположены соответствующие виды вооружения США, прежде всего стран Европы. Они, видимо, до конца еще не осознают ответственность за свои народы, которая ложится на их плечи", – сказал депутат в разговоре с RT.
Ранее США объявили о приостановке выполнения своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Договор подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и прекратить производство ракет средней и меньшей дальности.
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