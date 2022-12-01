Песков опроверг сообщения о якобы готовящихся перестановках в кабмине

Фото: kremlin.ru

Публикации СМИ о якобы готовящихся перестановках в правительстве России и госкомпаниях не соответствуют действительности, к таким сообщениям следует относиться с долей иронии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Песков не стал называть возможных кандидатов на пост председателя Счетной палаты. Также он отметил, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с экс-главой ведомства Алексеем Кудриным.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!