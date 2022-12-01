17:43Политика
Песков опроверг сообщения о якобы готовящихся перестановках в кабмине
Фото: kremlin.ru
Публикации СМИ о якобы готовящихся перестановках в правительстве России и госкомпаниях не соответствуют действительности, к таким сообщениям следует относиться с долей иронии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии", – приводит его слова ТАСС.
Ранее Песков не стал называть возможных кандидатов на пост председателя Счетной палаты. Также он отметил, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с экс-главой ведомства Алексеем Кудриным.
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