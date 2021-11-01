Медведев допустил возможность поражения в правах непривитых от COVID-19

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Поражение в правах непривитых от коронавируса граждан может быть эффективным методом стимулирования вакцинации, предположил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете".
"Возможны и "обратные" способы (стимулирования вакцинации. – Прим. ред.) – значительно ущемить права непривитых. Имеется в виду перевод на удаленку, отстранение от работы с людьми, уменьшение выплат из-за того, что ковид-диссиденты несут угрозу для общества. <...> Безусловно, это создает определенную сегрегацию по прививочному признаку. Однако такие меры – достаточно эффективны, и у большинства они встречают понимание и поддержку", – написал Медведев в своей статье.
В то же время он отметил, что ради благой цели спасения миллионов человеческих жизней можно ограничивать базовые свободы тысяч людей, хотя пользоваться такой возможностью не обязательно. Замглавы Совбеза РФ также подчеркнул, что российское законодательство в плане регламентирования коронавирусных ограничений и ответственности за их нарушение остается очень либеральным.
По мнению Медведева, негативное отношение к необходимости вакцинироваться от коронавируса является асоциальным и безответственным, а также может привести к тяжелым последствиям.
"Отношение к вакцинации стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды. Она велась и ведется на основе противоречивых и недостоверных фактов, граничащих в ряде случаев с умышленными противоправными действиями, представляющих явную угрозу общественной безопасности", – считает замглавы Совбеза РФ.
Он также считает, что всем государства стоит отказаться от "прививочного национализма", который уже привел ко многим жертвам. По мнению Медведева, страны обязаны поступиться своими интересами ради спасения людей. Кроме того, замглавы Совбеза РФ выразил уверенность, что ситуация с COVID-19 в мире может быть в целом взята под контроль в ближайшие месяцы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что пандемия коронавируса и другие современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах. Официальный представитель Кремля прокомментировал таким образом заявление председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина. Тот заявил, что без доступа к Сети человек иногда не может реализовать свои права.
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