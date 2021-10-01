Путин поручил выделить почти 100 млрд рублей на покупку вагонов метро для Санкт-Петербурга

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Владимир Путин поручил камбину выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 миллиарда рублей для закупки новых вагонов метро для Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022–2031 годах в размере до 96,9 миллиарда рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга", – говорится в тексте.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения – 20 октября.
Ранее Путин поручил правительству и местным властям определить трассу скоростной магистрали по дальнему обходу Санкт-Петербурга. Уточняется, что трасса будет обеспечивать транзитное сообщение от портов Балтийского моря и города Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: