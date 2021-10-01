Путин поручил выделить почти 100 млрд рублей на покупку вагонов метро для Санкт-Петербурга

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Владимир Путин поручил камбину выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 миллиарда рублей для закупки новых вагонов метро для Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022–2031 годах в размере до 96,9 миллиарда рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга", – говорится в тексте.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения – 20 октября.

Ранее Путин поручил правительству и местным властям определить трассу скоростной магистрали по дальнему обходу Санкт-Петербурга. Уточняется, что трасса будет обеспечивать транзитное сообщение от портов Балтийского моря и города Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ.