Правительство продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Кабмин продлил до начала января мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продлевает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"И еще об одном документе, который очень ждали многие предприниматели: правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января", – рассказал глава кабмина.

Право на мораторий предоставят для организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом оно будет распространяться только на те отрасли, которые были официально признанными наиболее пострадавшими в пандемию коронавируса.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве ввели в РФ в апреле 2020 года. Изначально эта мера была рассчитана на полгода. По мнению экспертов, несмотря на меры госорганов, в 2021 году может произойти всплеск банкротств.

