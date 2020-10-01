Правительство продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Кабмин продлил до начала января мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продлевает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Об этом сообщает "Газета.ру".
"И еще об одном документе, который очень ждали многие предприниматели: правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января", – рассказал глава кабмина.
Право на мораторий предоставят для организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом оно будет распространяться только на те отрасли, которые были официально признанными наиболее пострадавшими в пандемию коронавируса.
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве ввели в РФ в апреле 2020 года. Изначально эта мера была рассчитана на полгода. По мнению экспертов, несмотря на меры госорганов, в 2021 году может произойти всплеск банкротств.
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