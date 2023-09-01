Путин заявил о важности равномерного развития территорий России

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России следует равномерно развивать свои территории, чтобы не допустить депопуляции регионов. Об этом Владимир Путин сообщил на открытом уроке "Разговор о важном".

РФ обладает огромной территорией и относительно небольшим для нее населением, уточнил он. В этой связи очень важно, чтобы отдельные регионы не "обезлюдели", подчеркнул Путин.

Вместе с этим он рекомендовал идти на государственную службу лишь в том случае, если есть сильное желание служить людям и России. Глава государства отметил, что без этого настроя лучше обратить внимание на другую деятельность.

"Хочется служить людям – иди и занимайся этим делом, не хочется – лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать", – цитирует Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин предоставил почти 3 миллиарда рублей на поддержку промышленности в новых регионах государства. Такая мера поможет нарастить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие этой сферы, уточнили в кабмине.