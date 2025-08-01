Путин заявил о завышении Киевом числа якобы вывезенных в Россию детей

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Владимир Путин заявил, что Украина завышает количество якобы вывезенных в Россию детей. По его словам, такого количества детей попросту нет.

"Когда мы во время переговорного процесса сказали (украинской стороне. – Прим. ред.): давайте списки (детей. – Прим. ред.). Ничего же нет", – подчеркнул российский лидер в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Комментируя этот вопрос, президент Белоруссии указал, что российская сторона не сделала ничего плохого. По его словам, РФ лишь обеспечила украинских детей, которые остались в России без своих семей.

О том, что РФ полностью проработала список украинских детей, которые находятся на ее территории, стало известно в конце июля. Перечень из 339 украинских детей был передан российской стороне во время второй встречи делегаций двух стран в Турции.

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле сообщил, что большинство детей из предоставленного России списка никогда не были в стране, а 50 фамилий и вовсе принадлежали взрослым.

Кроме того, Мединский обращал внимание на то, что на Украине не все серьезно относятся к вопросу возвращения детей на родину. По его словам, для некоторых украинцев это не более чем политический пиар. При этом глава делегации указал, что для родителей этих детей это не просто серьезный вопрос, это "главный жизненный вопрос".