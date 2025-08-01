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78,4% опрошенных россиян заявили о доверии Владимиру Путину, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование проводилось с 21 по 27 июля. Также 59,7% респондентов отметили, что доверяют премьер-министру России Михаилу Мишустину, еще 51,2% положительно оценили его работу.

Ранее имя Путина было внесено на мемориальную стену с именами почетных граждан Севастополя. Как пояснил губернатор города Михаил Развожаев, таким образом местные власти и жители высказали глубочайшее уважение, глубокую признательность за выдающийся вклад главы государства в защиту и развитие населенного пункта.

Кроме того, Развожаев напомнил, что в 2016 году Законодательное собрание Севастополя присвоило российскому лидеру звание Почетного гражданина города.