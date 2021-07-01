Песков объяснил, кто может войти в список недружественных стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кого может входить в список недружественных стран.

"Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности РФ", – пояснил представитель Кремля в эфире Первого канала.

При этом Песков отметил, что на сегодняшний день никто не заинтересован в расширении этого списка добавлением в него большего числа стран.

Указ о мерах воздействия на недружественные поступки иностранных государств Владимир Путин подписал 23 апреля. Данный документ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств РФ ограничится заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России.

В список, утвержденный правительством, на данный момент входят две страны: Чехия и Соединенные Штаты.

