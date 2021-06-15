В ГД внесен законопроект о противодействии в связи с недружественными действиями стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах противодействия в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Согласно документу, российским банкам запрещается предоставлять данные о клиентах и операциях недружественным странам.
"Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну", – говорится в пояснительной записке.
Также предусматривается, что российские кредитные организации, которые получили запрос от иностранных властей, должны оперативно информировать об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу и Банк России.
Указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств Владимир Путин подписал 23 апреля. Данный документ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России. В список, утвержденный правительством, попали две страны: Чехия и Соединенные Штаты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: