В ГД внесен законопроект о противодействии в связи с недружественными действиями стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах противодействия в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно документу, российским банкам запрещается предоставлять данные о клиентах и операциях недружественным странам.

"Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну", – говорится в пояснительной записке.

Также предусматривается, что российские кредитные организации, которые получили запрос от иностранных властей, должны оперативно информировать об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу и Банк России.

Указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств Владимир Путин подписал 23 апреля. Данный документ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России. В список, утвержденный правительством, попали две страны: Чехия и Соединенные Штаты.