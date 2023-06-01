Путин сказал, что считает Деда Мороза главнее себя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент РФ Владимир Путин считает Деда Мороза главнее себя. Соответствующий вопрос ему задал ребенок на встрече с семьями, награжденными орденом Родительской славы.

Путин отметил, что Дед Мороз, в отличие от человека, берет свое начало от добрых дел. Людям, по мнению лидера РФ, нужно стремиться к безусловной любви к ближнему и стране, преодолевая при этом неизбежные трудности.

"Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов. Это касается и маленьких граждан нашей страны, и взрослых", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что уверен в победе России и в том, что страна станет гарантом безопасности для всех народов. Он пояснил, что в ходе спецоперации РФ защищает своих людей, ценности и землю.

Также президент сообщил, что члены "Движения первых" отправили более 1,5 миллиона писем бойцам, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Путин выразил уверенность, что российские бойцы всегда ждут эти послания и хранят их как самое ценное.

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