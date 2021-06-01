Медведев сравнил нынешние отношения России и Запада с периодом холодной войны

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Нынешние отношения России и Запада хуже, чем в период холодной войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Коммерсант".

Зампред Совбеза РФ уточнил, что не имеет ввиду критические ситуации, схожие с Карибским кризисом.

"Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже", – подчеркнул Медведев.

Он пояснил, что отношения ухудшились из-за стремления западных партнеров пренебрегать Россией. При этом с Советским Союзом на Западе было принято считаться, заявил Медведев.

"Сейчас они считают <...>, что Россия – умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно", – сказал зампред Совбеза.

Он выразил мнение, что данное стремление западных стран стало причиной множества ошибок в отношениях.

Ранее Медведев писал, что отношения РФ и США вернулись в эпоху холодной войны. По его мнению, санкции, конфликтное противоборство и защита своих эгоистических интересов ведут к перманентной нестабильности в мире.

Позднее зампред Совбеза РФ выражал надежду, что западные партнеры России прекратят порочную практику односторонних ограничений и сядут за стол переговоров. Медведев отмечал, что доверие в международных отношениях нельзя заработать ложью, манипуляцией и запугиванием.