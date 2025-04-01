Путин приравнял зарплаты губернаторов с 2026 года к зарплатам вице-премьеров РФ

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Владимир Путин приравнял зарплаты губернаторов российских регионов к зарплатам вице-премьеров РФ. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

"Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ", – уточняется в документе.

Указ вступит в силу с 1 января 2026 года. Выплаты будут осуществляться управлением делами президента РФ, средства на это выделят из федерального бюджета страны.

По итогам 2024 года уровень бедности стал самым низким за всю историю России. Ее уровень зафиксировался на отметке 7,2. При этом рост реальных доходов россиян в 2024 году составил 8,4%, что также является рекордным показателем.

