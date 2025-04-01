Путин подписал указ об установлении Дня наставника 2 марта

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2 марта в России будет отмечаться День наставника. Документ опубликован на портале размещения правовых актов.

Согласно указу, установление 2 марта Дня наставника позволит популяризировать и развивать институт наставничества.

Документ вступил в силу с момента его подписания, то есть с 1 апреля.

В ноябре прошлого года Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе. Таким образом, в Трудовой кодекс было введено понятие "наставник", установлено общее положение этого направления и особенности данной деятельности.

Размеры и условия выплат для сотрудников госучреждений определяются законами и прочими актами федерального, регионального и местного уровней, а для работников других организаций – коллективными договорами и соглашениями.

Кроме того, президент предлагал учредить в России ежегодную премию "Наставник года". По его словам, все российские регионы должны идти на конкретные шаги для повышения статуса и престижа наставников. Глава государства указывал, что воспитательная работа не должна быть ограничена только рамками школы.

