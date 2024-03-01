01 марта, 17:03Общество
Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ в запасе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2024 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов. Проводится оно каждый год.
Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы в Вооруженные силы РФ, войска Национальной гвардии РФ, органы ФСО и органы ФСБ подписывает президент.
На основании его указа мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, которые находятся в запасе.
Ранее Госдума поддержала поправки, согласно которым будет разрешено проходить срочную службу по призыву в органах ФСБ. Изменения коснутся законов "О воинской обязанности и военной службе" и "О Федеральной службе безопасности".
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