Песков рассказал о порядке участия бойцов СВО в кадровой программе "Время героев"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Участники кадровой программы "Время героев", о запуске которой накануне объявил Владимир Путин, должны быть гражданами РФ, участниками или ветеранами СВО, а также не иметь судимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что у таких людей также должны быть высшее образование и опыт управления людьми. Песков отметил, что до военнослужащих будет доводиться информация о программе "Время героев". Все желающие заполнят заявку на участие, она поступит организаторам.

Кроме того, продолжил представитель Кремля, официальный сайт программы времягероев.рф будет запущен 1 марта в 18:00 по московскому времени.

29 февраля во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что участники спецоперации на Украине могут поучаствовать в первом учебном потоке программы. С его слов, она будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления и конкурс "Лидеры России".

Глава государства подчеркнул, что их выпускники занимают высокие должности во многих сферах. Наставниками первых участников "Времени героев" будут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупных компаний, сказал он.

Новости часа: главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию