В ЦИК не исключили изменений в законодательстве перед выборами в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Секретарь ЦИК Майя Гришина не исключила корректировку законодательства перед выборами депутатов Госдумы в 2021 году, сообщает РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в комиссии обсуждают механизмы контроля и наблюдения за дистанционным голосованием на будущих выборах в Мосгордуму.

Предполагается, что проект дистанционного электронного голосования в одном округе будет проходить не через портал "Госуслуг".