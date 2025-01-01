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01 января, 15:11

Политика

Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с КНР в сфере ИИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству РФ и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, там отмечается, что отчет о проведенной работе должен быть подготовлен и представлен до 30 апреля. За его подготовку отвечают премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Между тем, по словам Путина, Россия должна стать мировым лидером по созданию и масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Российский лидер уверен, что это позволит стране самой определять свое будущее и судьбу, на равных участвуя в мировой гонке по созданию самого сильного искусственного интеллекта. Сейчас над этой задачей уже работают ключевые исследовательские центры РФ.

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