Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с КНР в сфере ИИ

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Владимир Путин поручил правительству РФ и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, там отмечается, что отчет о проведенной работе должен быть подготовлен и представлен до 30 апреля. За его подготовку отвечают премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Между тем, по словам Путина, Россия должна стать мировым лидером по созданию и масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Российский лидер уверен, что это позволит стране самой определять свое будущее и судьбу, на равных участвуя в мировой гонке по созданию самого сильного искусственного интеллекта. Сейчас над этой задачей уже работают ключевые исследовательские центры РФ.