Путин поздравил россиян с Новым годом

Фото: скриншот трансляции youtube.com/Россия 24
Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2020 годом. Президент пожелал мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания.
"Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", – пожелал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что настоящее волшебство новогоднего праздника проявляется в оказании бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается.
По его словам, несмотря на множество дел, которые предшествуют встрече Нового года, главным считается теплота человеческих отношений и дружеского общения.
Президент напомнил, что светлые новогодние чувства и чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год во время объятий с любимыми людьми и родителями, во время подготовки сюрпризов для детей и внуков.
Путин отметил, что у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы.
"Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым, 2020 годом!" – обратился Путин к россиянам.
Ранее москвичей с Новым годом поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что за 2019 год для столицы было сделано все, чтобы она стала "добрее, уютнее и моложе". Он добавил, что город преобразился именно "руками, умом, трудом и талантом москвичей".
Сергей Собянин подчеркнул, что москвичи смотрят в будущее с надеждой и верят в свои силы и своих близких людей, а также в то, что Москва будет и дальше развиваться: давать хорошее образование детям, качественную медицину, благоустраивать дворы и территории города, а также заботиться о пожилых.
В Москве начались праздничные гуляния. Тверская улица стала пешеходной на шесть дней. Празднование Нового года на главной улице проходит в "космической" атмосфере. На трех площадках воссоздали историю покорения космоса – от смелых фантазий начала XX века до полетов к другим планетам.
В рамках празднования Нового года на Тверской на четырех сценах состоится свыше 250 выступлений, в которых примут участие 600 танцоров и 100 спортсменов.
Гостей ждут порядка тысячи мастер-классов, уличные театрализованные шествия, интеллектуальные игры. Подготовлены две специальные программы "Москва. Мечты о космосе" и "Москва. Время первых".
На Тверской установлены 100 арт-объектов, а также шесть больших спортивных сооружений. Любители экстремальных развлечений могут покачаться на "космических качелях", прокатиться по зиплайн-трассе и трассе для сноубординга и тюбинга, посмотреть зрелищные хайлайн-шоу (трюки на натянутой на уровне крыш стропе) и шоу мотоциклистов.
Встретить Новый год можно и на других площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В новогоднюю ночь они будут работать до 03:00. В программе – традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.
Фестиваль продлится до 12 января, он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.
Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина
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