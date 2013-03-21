Власти Кипра окончательно отказались вводить налог на депозиты

Власти Кипра окончательно отказались от идеи вводить разовый налог на депозиты. Он был одним из основных условий получения Кипром кредита в 10 миллиардов евро от Евросоюза.

Сегодня, 21 марта, в республике прошло экстренное заседание правительства. Лидеры парламентских партий согласились создать специальный фонд, как гарантию для получения финансовой помощи.

Напомним, предложение собрать высокий налог с депозитов выше 100 тысяч евро возмутило Россию, поскольку многие крупные счета в кипрских банках принадлежат нашим соотечественникам. По имеющимся данным, российские вкладчики хранят на Кипре почти 20 миллиардов долларов.