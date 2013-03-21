Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта 2013, 20:37

Экономика

Власти Кипра окончательно отказались вводить налог на депозиты

Власти Кипра окончательно отказались вводить налог на депозиты

Власти Кипра окончательно отказались от идеи вводить разовый налог на депозиты. Он был одним из основных условий получения Кипром кредита в 10 миллиардов евро от Евросоюза.

Сегодня, 21 марта, в республике прошло экстренное заседание правительства. Лидеры парламентских партий согласились создать специальный фонд, как гарантию для получения финансовой помощи.

Напомним, предложение собрать высокий налог с депозитов выше 100 тысяч евро возмутило Россию, поскольку многие крупные счета в кипрских банках принадлежат нашим соотечественникам. По имеющимся данным, российские вкладчики хранят на Кипре почти 20 миллиардов долларов.

Сюжет: Кризис на Кипре
вклады деньги депозиты Кипр

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика