Главный редактор сайта газеты "Ведомости" Павел Сухов покинул издание

Главный редактор сайта газеты "Ведомости" Павел Сухов уволился из издания. На своей странице в Facebook журналист сообщил о том, что готов рассмотреть новые предложения.

"Из сделанного за неполные два года: упорядочение продуктовой линейки сайта и технических способов управления контентом, создание workflow of website development, разработка концепции и дизайна новых мобильных приложений, подбор и внедрение новой издательской системы для всех работающих с контентом (включая информотдел и фотослужбу). Спасибо всем профессиональным, умным и порядочным людям за интересные задачи", - написал Сухов.

Кроме того, журналист заявил о готовности рассмотреть предложения от новых работодателей.