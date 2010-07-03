Художница Варвара Родченко скончалась в Москве

Фото: depositphotos/badboydt7

Художница Варвара Родченко умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщила директор московского Мультимедиа Арт Музея (ММАМ) Ольга Свиблова.

"Светлая память этому светлому, сильному и невероятно талантливому человеку и огромный поклон и благодарность за тот вклад, который она своей жизнью и деятельностью внесла в развитие российской культуры", – говорится на сайте ММАМ.

Родченко скончалась 27 июля. Похороны и отпевание пройдут в столице в среду, 31 июля, пишет "Вечерняя Москва". Также отмечается, что в последние годы художница страдала от болезни и практически лишилась зрения.

Варвара Родченко – дочь художников-авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой, член Союза художников и Союза журналистов. Она оформила более 150 книг, журналов, фотоальбомов и фотоплакатов.