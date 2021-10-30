Умер первый в истории отечественного биатлона тренер женской сборной Евгений Хохлов

Фото: biathlonrus.com

На 83-м году ушел из жизни первый в истории отечественного биатлона тренер женской сборной Евгений Хохлов. Об этом говорится на сайте Союза биатлонистов России.

Уточняется, что он скончался в подмосковном доме отдыха ветеранов. До этого Хохлов тяжело болел.

"Память о замечательном тренере и настоящем подвижнике биатлона навсегда останется в истории нашего славного вида спорта", – говорится в сообщении.

Под началом заслуженного тренера СССР и России Евгения Хохлова женская сборная выступала на чемпионатах мира.