Актера Романа Попова похоронят в Москве

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Церемония похорон актера Романа Попова состоится в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил шоумен Оганес Григорян.

При этом точную дату мероприятия собеседник агентства не уточнил.

Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет. Перед смертью врачи оценивали его состояние как тяжелое. В частности, он был подключен к аппарату ИВЛ, но реагировал на внешние раздражители.

В 2018 году артисту диагностировали онкологию, тогда ему провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Однако в августе 2025 года Попов столкнулся с рецидивом, в результате чего полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение в левом глазу.

Среди самых его запоминающихся работ – сериалы "Полицейский с Рублевки" и "Детективное агентство Мухича", а также фильмы "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели" и "Убить босса".

