Великий магистр Мальтийского ордена скончался в Риме

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Умер великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто. Он скончался в среду после полуночи в Риме на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Далла Торре был госпитализирован в критическом состоянии. В руководстве Мальтийского ордена заявили, что причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Коронавирус у магистра подтвержден не был.

Известно, что Джакомо Далла Торре избрали главой Мальтийского ордена в мае 2018 года. Он явился 80-м великим магистром в истории ордена. Теперь же временно функции местоблюстителя принял на себя Великий командор Руй Гонсало ду Валле Пейшоту.