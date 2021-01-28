В столице прощаются с Сергеем Приходько

Фото: ТАСС/Александр Щербак
В Москве прощаются с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. Церемония проходит в Центральной клинической больнице, сообщает РИА Новости.
В траурном зале установили открытый гроб, вокруг которого расставлены венки и свечи. Проститься с Приходько пришли его родные и коллеги, в том числе по работе в правительстве.
Похороны помощника главы правительства состоятся на Троекуровском кладбище.
26 января стало известно о смерти Сергея Приходько. Ему было 64 года.
В 1993 году он был принят на должность заведующего отделом департамента Европы МИД РФ, а в 1994 году он стал заведующим отделом второго европейского департамента МИД.
В 1995 году Приходько назначили на должность начальника отдела Балтии второго департамента МИД, на которой он проработал два года. В 1997 году он был переведен на должность исполняющего обязанности замдиректора МИД.
В период с марта 2004 по май 2012 года был помощником президента РФ. Он осуществлял организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы государства по вопросам внешней политики и международных отношений.
В мае 2012 года он был назначен на должность первого замруководителя аппарата правительства РФ, а с 8 мая 2013 года временно исполнял обязанности руководителя этого органа.
В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства. В 2020 году Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.
Скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько
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