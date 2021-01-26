Умер бывший вице-премьер РФ Сергей Приходько

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Да, это так", – подтвердили в правительстве.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. После окончания Московского государственного института международных связей он работал в посольстве СССР.

В 1993 году он был принят на должность заведующего отделом департамента Европы МИД РФ, а в 1994 году он стал заведующим отделом второго европейского департамента МИД.

В 1995 году Приходько назначили на должность начальника отдела Балтии второго департамента МИД, на которой он проработал два года. В 1997 году он был переведен на должность исполняющего обязанности замдиректора МИД.

В период с марта 2004 по май 2012 года был помощником президента РФ. Он осуществлял организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы государства по вопросам внешней политики и международных отношений.

В мае 2012 года он был назначен на должность первого замруководителя аппарата правительства РФ, а с 8 мая 2013 года временно исполнял обязанности руководителя этого органа.

В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства. В 2020 году Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

